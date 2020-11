La Fiorentina scenderà in campo alle 15 contro il Milan capolista, a caccia di punti e certezze. Prandelli sembra intenzionato ad affidarsi nuovamente al 4-3-1-2 visto ad Udine in Coppa Italia. In porta Dragowski, con la linea a quattro formata da Caceres, Milenkovic, Pezzella e Biraghi a proteggerlo. Il centrocampo vedrà Pulgar in cabina di regia, Amrabat e Castrovilli ad agire come mezzeali e Borja Valero trequartista. In avanti si rivede Ribery a fare coppia con Vlahovic