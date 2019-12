La Fiorentina stasera dovrà affrontare la Roma con qualche defezione che potrebbe scombinare i piani tattici. Montella dovrà fare a meno degli infortunati Chiesa e Ribery, assenze pesanti. I quotidiani non hanno dubbi né sul modulo, né sugli uomini. Sarà 3-5-2 con: Dragowski in porta, Caceres, Pezzella e Milenkovic in difesa, Dalbert a sinistra, Benassi al posto di Badelj, Pulgar e Castrovilli a centrocampo, Lirola a destra, in attacco Vlahovic e Boateng.