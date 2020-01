La Fiorentina si trova ad affrontare il Napoli, questa sera al Franchi, con qualche certezza in più dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta. In porta Dragowski, difeso dalla classica linea a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Il centrocampo dovrebbe essere riconfermato in blocco, con Lirola e Dalbert sulle corsie, Castrovilli, Pulgar e Benassi in mezzo. Davanti torna titolare Chiesa, e con lui dovrebbe esserci Cutrone, alla prima da titolare in campionato.