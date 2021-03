Oggi è partito ufficialmente lo Iachini-bis, dopo le dimissioni rassegnate ieri da Cesare Prandelli. Il tecnico di Ascoli è arrivato a Firenze nella serata di ieri, con la necessità di effettuare un tampone nel minor tempo possibile per poter rientrare a far parte del gruppo squadra. Dopo l’esonero arrivato quattro mesi fa, Iachini torna sulla panchina della società viola insieme al suo staff, con il compito di salvare una squadra in grande difficoltà.



GIORNATA – Iachini è arrivato al centro sportivo della Fiorentina molto presto di prima mattina, per riprendere contatto con l’ambiente. Seguito dal suo staff, ha ricominciato a programmare il lavoro sul campo, visto che alle 11 ha diretto il primo allenamento nonostante le assenze dei cinque giocatori in nazionale (Amrabat, Vlahovic, Milenkovic, Castrovilli e Biraghi). Un breve incontro con Pradè e Barone, oltre che con tutti i membri della famiglia viola, prima di immergersi nuovamente nell’avventura, per ricominciare un percorso interrotto a novembre.



PRANDELLI – Si è visto anche Cesare Prandelli al centro sportivo della Fiorentina, il giorno dopo le dimissioni. Il tecnico di Orzinuovi è tornato a recuperare i suoi effetti personali, per poi fermarsi a parlare con la dirigenza viola, per salutare l’ambiente dopo aver detto addio alla panchina.