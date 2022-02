L’edizione odierna di Tuttosport assicura che è ritenuto prematuro, da entrambe le parti, parlare del futuro di Italiano alla Fiorentina; e questo per varie ragioni: per il contratto in essere che scade nel 2023 e una clausola che può far scattare il rinnovo di Italiano nel 2024; perché il calcio insegna che più degli accordi scritti contano programmi, progetti e ambizioni condivise; perché adesso ne clan viola, tecnico compreso, la priorità è continuare a crescere a livello di prestazioni e risultati.