Al termine del pareggio contro il Cagliari, Beppe Iachini ha parlato a Sky: "Oggi potevamo segnare, abbiamo avuto le opportunità. E' stata una partita faticosa, abbiamo preso il quinto palo in cinque partite e Cragno ha fatto ottime parate. Giocando ogni tre giorni sentiamo la fatica".



SU CHIESA - "Non ha nulla di particolare, la partita si è complicata a causa dell'ammonizione. Ha giocato buone partite, oggi è stato prudente e timoroso forse per paura del secondo giallo. Ho preferito non rischiare di restare in 10, sarebbe stato pericoloso".



SU RIBERY - "Fatico sia a non farlo giocare che a sostituirlo, ma va fatto respirare per non rischiare di perderlo. Gli è mancato il gol, ma ci è andato vicino. Sta dando tanto in quanto a professionalità e impegno".



SU CASTROVILLI - "Aveva la caviglia gonfia dopo il colpo preso a Parma".