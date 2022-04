(domenica ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la 31esima giornata di campionato, la 12esima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno altre 7 alla fine.FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Cabral, Sottil. All. Italiano.EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Viti; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco. All. Andreazzoli.