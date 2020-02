La Fiorentina ha pubblicato una comunicato sul suo sito, per chiarire ancora meglio la questione legata al nuovo stadio:



La Fiorentina ringrazia tutte le realtà di Firenze e i Sindaci della Città Metropolitana che hanno già manifestato il loro interesse per individuare delle soluzioni fattibili per realizzare nei tempi brevi e con i costi giusti il nuovo Stadio della Fiorentina e dei suoi tifosi.

Attraverso lo Studio ARCHEA dell’Architetto Marco Casamonti - info@archea.it - si potranno presentare le proposte correlate delle informazioni necessarie per potere valutare al meglio e in tempi rapidi la fattibilità delle candidature pervenute. Entro fine marzo la Fiorentina dovrà avere la consapevolezza delle eventuali soluzioni alternative che potrebbero inserirsi nella scelta della zona ottimale che vedrà la nascita della prossima casa Viola.