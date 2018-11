Edimilson Fernandes, classe '96 arrivato in estate alla Fiorentina (in prestito dal West Ham), parla sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: "Il mio modello di centrocampista? Mi ispiro da sempre a Pogba. Il francese è un vero fenomeno. Come lui sono un ‘numero 8’. Una mezzala che cerca di garantire corsa, qualità e magari anche assist e gol. Nella Fiorentina sono in ritardo. Non sono ancora riuscito a piazzare un colpo decisivo. Ma il campionato è lungo”.