Che la partita contro il Basilea abbia lasciato qualche strascico in casa Fiorentina? Difficile a dirsi, resta il fatto che quella fatta da Aleksa Terzic e Luka Jovic sui propri canali Instagram resta senz'altro una figuraccia. I due calciatori serbi hanno infatti condiviso nelle proprie storie un post della pagina teamjovic7. Nulla di grave, se non fosse che nel post, la pagina ha attaccato duramente Vincenzo Italiano, colpevole di aver lasciato in panchina i due calciatori.



IL TESTO - Disastro tattico di Italiano. Avrebbe dovuto schierare l'11 titolare di Napoli (dove erano presenti sia Jovic che Terzic, ndr), che aveva fatto una buona prestazione. Specialmente Jovic e Terzic, che erano sembrati molto in forma, ed è stato un errore tenerli in panchina. Continui a ruotare e continui a perdere. Serve un 11 tipo. E l'allenatore non solo ruota, ma lo fa con giocatori che non vedevamo da mesi. In una partita così importante. Italiano continua a non avere la visione giusta.