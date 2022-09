La vittoria casalinga di ieri contro il Verona, arrivata dopo 90 minuti di sacrificio, permette alla Fiorentina di Vincenzo Italiano di affrontare la sosta delle nazionali con uno stato d’animo assai diverso rispetto a quella delle ultime settimane. I tre punti e la buona prestazione di squadra permettono ai viola di poter preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro l’Atalanta. Ma le buone notizie non finiscono qui: alla ripresa infatti il tecnico potrebbe tornare ad avere a disposizione uno dei giocatori più importanti di questa squadra.



L’edizione odierna de il Corriere Fiorentino ha voluto fare il punto su Nikola Milenkovic, da qualche settimana alle prese con un fastidio muscolare. Il difensore centrale non gioca dalla partita casalinga contro la Juventus, quando fu costretto a lasciare il campo all’intervallo a causa di una lesione di basso grado all’adduttore. Il serbo nelle ultime due settimane ha lavorato a parte e adesso è pronto a tornare in gruppo: se durante la sosta tutto andrà per il verso giusto il giocatore dovrebbe tornare disponibile già dalla trasferta di Bergamo.