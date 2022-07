Dopo una lunga attesa legata alle pratiche burocratiche e alle liste da redigere in relazione alla possibile uscita di Pulgar, la Fiorentina ha fissato le visite mediche di Dodò, terzino destro brasiliano ormai ex Shakhtar: giovedì è il giorno designato per il completamento dell'operazione.



Ultimi due giorni di ritiro a Moena, dunque, e poi partenza per la tournée austriaca con i nuovi compagni.