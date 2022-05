In un’intervista pubblicata sulll’edizione di quest’oggi de La Nazione l’ex portiere di Inter e Fiorentina Sebastian Frey ha detto la sua sul futuro della squadra viola: dalla rincorsa europea al rebus portiere. Queste le sue parole:



“Certo che lo merita. Assolutamente. La stagione, complessivamente, è stata buona e il giudizio definitivo, ovvero quello che puoi riassumere in un piazzamento che vale l’Europa, dice che la Fiorentina merita di stare lassù senza rubare niente a nessuno. Italiano in questa stagione ha fatto un grande lavoro. Ho parlato con lui di recente: nonostante sia un tecnico emergente ha già grandi idee. E’ stato bravo a capire al volo che cos’è la Fiorentina per questa città, per la gente viola. E che lavorare a Firenze ti dà tanto ma ti espone anche a mille attenzioni e critiche".



L’ex portierone viola ha poi detto la sua sul mercato dei portieri: “Meret è bravo, ma ha gli stessi problemi di Dragowski. Viene da una stagione complicata e quindi non è il massimo per Firenze. Cragno e Vicario? Mi piacciono. Hanno molte partite nelle gambe, hanno fatto bene e sono sincero, li vedrei adatti alla Fiorentina. La cessione di Vlahovic alla Juventus? La Fiorentina, intesa come azienda, ha fatto molto bene a vendere in quel modo l’attaccante. Certo poi, bisogna essere obiettivi, i gol sono arrivati molto meno. Un po’ manca ed è mancato, Dusan”.