Yahia Fofana, giovane portiere francese che ha il contratto in scadenza con il Le Havre, club di Ligue 2, è l'ultima idea della Fiorentina per la porta. Due le strade per dirigersi nella direzione di Firenze, come spiega l'edizione locale de La Nazione: la Fiorentina potrebbe acquistare già adesso il giovane versando un piccolo indennizzo al club di appartenenza oppure aspettare l'estate per accogliere il ragazzo a costo zero. Se i viola dovessero mettere davvero a segno questo colpo, a fine stagione (oltre che lo svincolo di Rosati) potrebbero accendersi nuovi scenari anche sul futuro di Dragowski.