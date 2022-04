Quest’oggi l’exè intervenuto a Lady Radio per fare il punto della situazione in casa viola in vista del rush finale: l’ex portiere ha commentato la delicata sfida di domenica contro laed è tornato anche sulla partita contro laper dare un commento alla prestazione di Dragowski. Queste le sue parole:“La partita contro la Salernitana è da prendere con le molle. Hanno un allenatore bravo come, che dopo qualche tempo è riuscito a far capire ai suoi giocatori le sue idee. Nelle ultime due hanno vinto, ma non dobbiamo dimenticarsi anche dell’ottima prestazione contro la. La Fiorentina deve ricaricare immediatamente le batterie dopo una sconfitta molto dolorosa come quella contro la Juventus, pur avendo disputato una buona partita. Non vorrei che l’approccio alla gara fosse quello di sottovalutare l’avversario, perché sarebbe l’errore più grande da fare. Non ho dubbi sul fatto che Italiano saprà far capire ai giocatori l’importanza della partita, anche perché il rischio è di compromettere l’ottimo cammino fatto finora”.Questo l’analisi su quanto avvenuto in“La convinzione di tutti è che se il portiere esce e non prende la palla, ha sbagliato. Riguardando l’azione ho fatto anche un’altra considerazione:può avere anche sbagliato la traiettoria dell’uscita, ma l’ha fatto per andare a contrastare Vlahovic che in quel momento era da solo nell’area della Fiorentina. La palla è passata e sarebbe andata sul fondo se non l’avesse toccata: mi dite qual è la responsabilità di Dragowski? Io molta responsabilità la do a Biraghi, che aveva mollato la marcatura di Bernardeschi andando a seguire la traiettoria del pallone. Oltretutto, i difensori non devono mai respingere centralmente.”.