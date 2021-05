Secondo La Gazzetta dello Sport, Rino Gattuso è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Per lui, ci sarebbe stato un ritorno dei viola: Commisso si sarebbe convinto ad affidargli il progetto per il prossimo futuro. Del resto, tra Ringhio e De Laurentiis non è mai scoccata la scintilla, anzi, semmai ci fosse stata è servita soltanto ad appiccare l’incendio che la proprietà è stata costretta a spegnere imponendo ai tesserati, e quindi all’allenatore, il silenzio stampa. Se ne saprà di più a fine campionato.