Il Corriere Fiorentino torna sugli infortuni che hanno costretto Cristiano Biraghi e German Pezzella a fermarsi ieri in amichevole. Nelle prossime ore verranno valutate le condizioni di Biraghi che, dopo 20 minuti di gioco contro la Reggiana, ha lasciato il campo per infortunio alla caviglia destra dopo uno scontro di gioco. Al suo posto è entrato Lirola, anche perché in rosa al momento manca un altro esterno mancino. Nel finale anche il capitano Pezzella è uscito dopo un colpo ricevuto alla caviglia. Da ciò che filtra finora, dovrebbero essere state solo due sostituzioni precauzionali. Dopo i controlli del caso la situazione sarà più chiara verso il match d’esordio col Torino.