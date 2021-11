La Fiorentina spera di recuperare Nico Gonzalez per la sfida di sabato contro la Juventus. L'argentino, trovato positivo al Covid sei giorni fa, non è ancora guarito, e il tempo a disposizione prima che gli allenamenti siano troppo pochi per recuperare una condizione accettabile diminuisce. Giova ricordare che Theo Hernandez è partito in panchina pur guarendo poco prima di Milan-Torino, dunque è probabile, a meno di novità importanti nelle prossime ore, che il destino di Gonzalez sia questo, anche in caso di guarigione. Intanto, la squadra viola gode di un giorno di riposi dopo la convincente vittoria di ieri contro lo Spezia.