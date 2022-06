Nella tarda serata di ieri l’attaccante della Fiorentina Nicolas Gonzalez, durante un breve collegamento per Sportitalia durante le sue vacanze a Miami, ha commentato il suo primo anno in viola. Queste le sue parole:



"È stato un anno molto positivo nonostante il problema con il Covid, ma ho fatto un gran lavoro che mi ha portato in Nazionale. In Italia ho avuto un buon impatto, in Germania era stato molto più difficile. Di Maria? Mi piacerebbe vederlo in Italia. È un giocatore che ho sempre apprezzato e potrebbe dare tantissimo al calcio italiano. Dybala mi piacerebbe vederlo all'Inter con Correa e Lautaro".



Poi è tornato a parlare dell’addio di Vlahovic e del presidente Commisso: "La sua assenza non si è sentita. ovviamente è un giocatore forte ma il suo atteggiamento non è piaciuto ai tifosi. È un ragazzo giovane che ha tanto da imparare. Il presidente? Sta facendo un grande lavoro e sta gestendo il club in maniera molto positiva. Il centro sportivo può essere dei migliori in Europa".