Continua a tener banco il caso Pulgar: qualche settimana fa una sua villa in Cile è stata luogo di una presunta violenza sessuale. La presunta vittima aveva preso parte a una festa presso un locale di Las Condes, in Cile, quando a un certo punto era stata invitata a prendere da bere da un gruppo di 10 persone. Successivamente, la donna ha perso conoscenza per il resto della notte ed è stata portata a casa del centrocampista della Fiorentina, luogo dove la donna afferma di essere stata violentata da più persone. La ragazza, che avrebbe anche del materiale fotografico a sostegno della sua accusa, ha subito sporto denuncia e adesso il cileno dovrà difendersi davanti ad un giudice.



Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale cileno La Tercera la Fiorentinai sarebbe molto infastidita dall’accaduto, chiedendo delucidazioni al diretto interessato. Il giocatore, che non è neanche partito per il ritiro di Moena, è stato contattato dalla dirigenza gigliata per un confronto e delle spiegazioni in merito. Non che servisse un fatto del genere per capire quanto il cileno fosse ai margini del progetto del club, ma adesso è sempre più chiaro che difficilmente tornerà a vestire la maglia viola. Oltre a questo poi un'eventuale cessione libererebbe il tanto agognato posto da extracomunitario, che darebbe poi il via libera all'arrivo di Dodò.