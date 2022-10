Una partita per svoltare nel momento peggiore della stagione. La Fiorentina ospita al Franchi a partire dalle 18.45 gli Hearts of Midlothian per cementificare le sue chance di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Conference League e rimanere al passo con il Basaksehir e cercare nelle prossime gare l'assalto al primo posto. Vincenzo Italiano è sotto esame con un attacco che fatica a rendersi pericoloso sotto porta.



DOVE VEDERLA - Fiorentina-Hearts, con calcio d'inizio all'Artemio Franchi di Firenze a partire dalle 18.45 sarà visibile in tv sulle piattaforme Dazn e Sky con quest'ultima che la trasmetterà sui canali Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (253). Su smartphone, pc e tablet la partita sarà visibile in streaming con le app Dazn, Sky Go e Now.



LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Amrabat, Zurkowski; Gonzalez, Cabral, Kouamé. All. Italiano

HEARTS (4-2-3-1): Gordon; Atkinson, Kingsley, Cochrane, Halliday; Grant, Kiomourtzoglou; Ginnelly, Humphrys, McKay; Shankland. All. Neilson