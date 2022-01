Partiamo dalle dichiarazioni di chi può parlare diprima di tutti: il suo allenatore, Vincenzo Italiano, che lo vede in campo tutti i giorni. "Quando i dati di fatto e statistici sono quelli non si può nasconderci: lui deve fare di più, come gli altri esterni. Ognuno di noi deve essere esigente verso se stesso, anche lui. Lo abbiamo iniziato a conoscere e sa anche lui che le prestazioni sono diverse da quelle che ha mostrato in passato. Ma ha già dimostrato di essere di tutta un'altra pasta". Parole di appena una settimana fa.Sì, ha dimostrato di essere capace di cose molto interessanti, come l'ingresso spacca-partita col Milan e la prova di Bologna, con un assist e due piazzati vincenti procurati. In effetti,, se si considera che la Fiorentina ha i migliori tiratori di punizioni e rigori della Serie A, numeri alla mano. Il numero 22 viola è terzo in Italia per falli subiti, 44 in 16 presenze.Un ossimoro che descrive abbastanza bene l'incisività di Gonzalez sui tabellini della Fiorentina:Di queste 21, ne ha giocate 16 per via dei viaggi intercontinentali per andare in Nazionale e della positività al Covid.A quanto pare,però, non è della stessa idea e ha fatto capire più volte di vederlo. La sua resa ci parla di un gol e un assist (contro Torino e Inter) dalla sinistra e di un gol e due assist (Cagliari, Milan e Bologna) dalla destra. L'arrivo dilo spingerà inesorabilmente sulla mancina, salvo logiche di turnover, e allora, dove invece ha totalizzato 20 gol in 42 partite tra Bundesliga e Zweite Bundesliga.Lo aveva detto al momento del suo arrivo: il 22 in Argentina è il numero della locura, della pazzia. E in effettiL'espulsione gratuita per proteste contro l'Inter, l'insensata rabona sullo 0-4 a Torino. Sicuramente lo spogliatoio, popolato di sudamericani, lo vede protagonista con tante gag e buonumore, alimentato da, cercato in passato anche dal Milan. All'inizio gli è mancata la continuità di impiego, poi è stato tenuto lontano dal campo dalla pandemia, quindi ha dovuto recuperare il ritmo: adessoIerilaltro, nella sfida vinta per ben 6-0 sul malcapitato Genoa, ha fatto impazzire Calafiori e ha offerto qualche pallone pericoloso non convertito in rete dai compagni, ma tra quelle sei marcature non c'è stato spazio per il suo nome sul tabellino. Né fra i goleador, né alla voce passaggi vincenti. Della sua partita, negli occhi rimane il filtrante per Vlahovic che si è visto parato il tiro da Sirigu prima del gol di Odriozola e un bel cross per una rovesciata di Maleh terminata fuori., perché Italiano, quando ha potuto, lo ha sempre lanciato dall'inizio.