#Fiorentina, i tifosi ricordano Davide #Astori sotto il suo murale a 4 anni dalla sua scomparsa VIDEO pic.twitter.com/XBTOVRBJgZ — calciomercato.com (@cmdotcom) March 4, 2022

A quattro anni dalla scomparsa di, il 4 marzo continua a rappresentare una data importantissima nella storia della Fiorentina. Il ricordo del capitano viola è ormai indelebile, ed oggi ne è arrivata l'ennesima dimostrazione. Come se non bastasse la fascia da capitano dedicata dalla Curva Fiesole alla squadra, o gli applausi che sempre scandiscono il tredicesimo minuto di ogni sfida giocata al Franchi,Tra i presenti anche alcuni rappresentati dell'associazione beneficaAssenti invece per motivi personali i famigliari del giocatore. Queste le immagini: