Come si legge questa mattina su le pagine de Il Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina al rientro potrebbe avere due armi in più, ovvero Kouamè e Ribery. Entrambi i giocatori stanno continuando la loro tabella personale di recupero fisico, sia la stella francese che l’ivoriano si sono infortunati nello scorso novembre. Franck fin dal primo giorno ha iniziato il suo percorso di recupero cercando di agevolare e bruciare le tappe per il suo rientro in campo. Kouamé che è stato acquistato nella finestra di mercato invernale non vede l’ora di essere arruolabile per esordire al Franchi con la maglia viola. Certo, entrambi non potranno essere al cento per cento della propria condizione fisica ma darebbero certamente grande scelta e ulteriori opzioni al tecnico Beppe Iachini a rendere più decisivo l’attacco della Fiorentina.