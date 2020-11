A Parma, per quella che potrebbe essere l'ultima gara della sua esperienza sulla panchina viola, Beppe Iachini è pronto a cambiare modulo. Come riporta La Nazione, il tecnico di Ascoli sembra intenzionato a passare al 4-2-3-1 in vista della delicata trasferta che gli potrebbe costare la panchina. Amrabat e Pulgar in cabina di regia, Castrovilli con Ribery e Callejon dietro a Vlahovic.