L'allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini ha commentato a Dazn il pareggio sul campo del Bologna: "Tranne qualche situazione su palla inattiva la squadra aveva concesso pochissimo. Peccato, perché potevamo portare a casa punti importanti. Non mi aspettavo tanto di più dopo una sola settimana di lavoro e altri otto giorni in cui i ragazzi erano stati via".



Su Chiesa: "Ha fatto un'ottima gara per impegno e disponibilità, a volte non l'abbiamo servito quando era solo. Sta lavorando bene e ci darà una grande mano".



Sul mercato: "Servirà inserire qualche elemento per le idee di gioco che portiamo avanti. La società deve capire quali siano le caratteristiche: le idee sono chiare ma di mercato parla la società".