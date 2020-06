Giuseppe, allenatore della, parla ai microfoni di Dazn al termine della partita persa 2-1 contro la: "Ci è mancato il colpo del ko, abbiamo concesso pochissimo, la Lazio ha capitalizzato due situazioni come il rigore e il rimpallo sul secondo gol:"E' un ragazzo esemplare, un ottimo professionista, grandissimo giocatore. La squadra si è mossa bene, con personalità, ha fatto questo splendido gol, ma dovevamo servirlo di più ed essere più bravi negli ultimi metri per andare sul 2-0 o sul 2-1. Sono peccati di gioventù da migliorare perché poi usciamo senza punti dopo prestazioni del genere."Non doveva capitare, Dalbert ha preso un'ammonizione nel primo tempo e con un cliente scomodo, veloce e rapido come Lazzari si rischiava di rimanere in inferiorità numerica. Dovevamo scivolare meglio con Igor, lasciando Castrovilli più alto. Per qualche minuto ci siamo abbassati troppo, ma sono cose su cui lavoreremo, per di più non è preparata"."La palla è andata all'esterno,, è stato bravo a farlo perché Dragowski stava accompagnando, senza affondare. Però è andata così, c'è rammarico perché in quel momento eravamo in vantaggio"."I ragazzi ce l'hanno messa, in alcune situazioni di palleggio potevamo fare un po' meglio. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, lì serve saper leggere la giocata finale e riuscire a metterla dentro. Non ci siamo riusciti, e questo è il rammarico di oggi: non aver dato una spallata alla gara"."Si è mosso bene, non giocava da tempo. L'alternanza con Vlahovic mi aveva permesso di mettere un giocatore fresco ed anche lui di profondità".