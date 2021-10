L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha rilasciato un'intervista a La Nazione (Firenze), toccando inevitabilmente il tema Vlahovic, che con lui nel suo primo ciclo non ha reso come poi con Prandelli:



"Non lo facevo giocare? E' una leggenda metropolitana. Nel mio primo anno alla Fiorentina, Dusan ha giocato tanto. Aveva appena 19 anni, ha segnato, non ancora era lui il rigorista ma Pulgar, ma avevo e avevamo tutti grande fiducia in lui. Segnò a Napoli, fece doppietta sul campo della Samp. E comunque una cosa deve essere chiara: quando poteva esserci l’occasione di farlo andare altrove magari in prestito, forse a giocare, io fui fra coloro che disse che era meglio tenerlo in viola".