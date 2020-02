Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, parla ai microfoni di DAZN dopo la partita persa per 3-0 contro la Juventus: "Per noi era la terza gara in una settimana, la settima in venticinque giorni. Stiamo però lavorando insieme da poco e abbiamo margine. L'attenzione al dettaglio è importante ma devo comunque fare i complimenti ai ragazzi, hanno tenuto bene il campo per fare un risultato importante. Nella seconda parte ci stava di calare, siamo stati penalizzati da alcune situazioni. Fare tre partite ad alta intensità è dispendioso, ma non voglio accampare scuse. La squadra comunque ha fatto la partita che doveva fare. Se i ragazzi sono delusi? A fine gara non parlo coi ragazzi, ci sono tensioni ed emozioni particolari. Ne parleremo alla ripresa degli allenamenti. Abbiamo concesso poco ad una grande squadra, li abbiamo imbrigliati bene sul piano tattico. Dovevamo essere più bravi nell'ultimo passaggio per creare situazioni in più".



Sull'abbraccio con Dybala: "C'è affetto per Paulo e per quel gruppo di Palermo. L'avevo a 18-19 anni, è cresciuto con me e ci sono affezionato. A noi allenatore fa piacere vedere i giovani con cui hai lavorato avere una crescita così bella. Significa che hai lasciato qualcosa".



Poi, in conferenza stampa, Iachini aggiunge: "I rigori? Dispiace per gli episodi, non è la prima volta che capita. Dispiace subire gol in questa maniera".