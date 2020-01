La Fiorentina cerca un centrocampista sul mercato. Nel Verona gioca Amrabat, un obiettivo per la prossima stagione. Invece per l'immediato Iachini vuole Duncan. Secondo la Gazzetta dello Sport, i viola sono pronti a offrire 15 milioni di euro contro i 20 milioni richiesti dal Sassuolo (in trattativa per Caprari della Sampdoria).



Nell'Udinese interessano Mandragora e De Paul ma non Fofana, anche se ad ora non ci sono margini così come per Vecino (Inter). Cassata (Genoa) può essere un'idea, in difesa la Fiorentina non molla il brasiliano Juan Jesus della Roma.