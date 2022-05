Dopo essere stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato, per Hector Bellerin si parla di nuovo di Serie A. Secondo la stampa spagnola il giocatore lascerà l'Arsenal e la sua priorità è il Betis Siviglia dove ha giocato quest'anno in prestito. Sullo sfondo, però, c'è la Fiorentina in cerca di un esterno su quella fascia.