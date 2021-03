Per la partita contro il Parma domenica pomeriggio, la Fiorentina avrà fare a meno di Franck Ribery, squalificato. Non solo perché, come scrive il Corriere dello Sport, con ogni probabilità mancheranno anche Igor e Castrovilli, costretti a uscire dal campo contro la Roma per infortunio. Dopo le valutazioni di ieri, oggi saranno comunicati i risultati degli esami specifici a cui si sono sottoposti i due calciatori, però i tempi sono strettissimi per immaginarli a disposizione tra due giorni.