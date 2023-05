Igor, centrale brasiliano della Fiorentina, non ha giocato la semifinale d'andata di Conference League contro il Basilea. Nel frattempo, la sua situazione sul mercato non così certa, ha attirato gli sguardi interessati di molte squadre, che si stanno muovendo concretamente in vista dell'estate. In Premier, scrive FirenzeViola, ci sono Fulham e Leicester, poi c'è interesse in Ligue1, con almeno due club di alta classifica che si sono fatte vive e anche in Spagna. Un interesse trasversale che potrebbe spingere il giocatore a rispondere picche alle eventuali proposte di rinnovo per cercare fortuna all'estero.