La Fiorentina è al lavoro per regalare a Vincenzo Italiano un grande rinforzo in attacco. I contatti tra la dirigenza viola e Jonathan Ikonè del Lilla sono sempre più fitti e pare che sia già stato raggiunto un accordo verbale. Ora la Fiorentina dovrà trattare con il club francese il costo del cartellino: la richiesta è di 25 milioni di euro, si punta ad ottenere un forte sconto e di chiudere a 15 milioni di euro dato che Ikonè andrà in scadenza tra 1 anno e mezzo.