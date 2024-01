Fiorentina, Ikoné squalificato: quale partita salta e chi gioca al suo posto

La Fiorentina dovrà rinunciare a Jonathan Ikoné per la partita in programma venerdì 2 febbraio al Via del Mare di Lecce contro i giallorossi: nel recupero del primo tempo contro l'Inter l'esterno francese ha trattenuto Carlos Augusto ed è stato ammonito, cosa che farà scattare la squalifica per somma di ammonizioni.



CHI AL SUO POSTO? - A livello di posizione, il ruolo di Ikoné sarà ricoperto verosimilmente da quello che è il titolare, Nico Gonzalez, che rientra dall'infortunio patito a metà dicembre; quando però l'ex Lille è in campo, l'argentino gioca spesso sull'altra fascia, dove invece a Lecce ci possiamo aspettare Sottil oppure Kouamé, se la Costa d'Avorio verrà eliminata dalla Coppa d'Africa. A meno che gli ultimi giorni di mercato non regalino un rinforzo subito pronto a scendere in campo...