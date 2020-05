La fame di calcio giocato è tanta, ma in attesa di tornare sul campo i club si stanno muovendo in anticipo per allestire le rose in vista della prossima stagione. A questo proposito, il Benevento di Vigorito avrebbe messo gli occhi sul giovane attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil, che era in odore di partenza in prestito già a gennaio salvo poi essere rimasto a Firenze. Lo riporta Serie B News in un articolo che non specifica, ma lascia chiaramente intendere, che si tratterebbe di una partenza a titolo temporaneo.