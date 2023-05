Un volto noto ai tifosi della Fiorentina sugli spalti del Picco per la gara tra Spezia e Milan: Nicolas Burdisso, direttore tecnico della società viola, è stato pizzicato a colloquio con l'uomo mercato dei liguri Stefano Melissano (ex collaboratore di Italiano) durante l'intervallo. Violanews riporta che i due si sono intrattenuti in un breve colloquio, ai gigliati interessano Reca e Nzola.