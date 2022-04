A solo 9 giornate dalla fine del campionato nessuno si sarebbe aspettato di trovare la Fiorentina ancora in corsa per due obiettivi: se in campionato continua la rincorsa ad un piazzamento europeo, i viola si giocheranno anche l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. Una stagione che da tempo non si viveva a Firenze.



L’edizione odierna de La Repubblica Firenze ha voluto soffermarsi sull’importante rendimento che la Fiorentina di Vincenzo Italiano sta riuscendo a mantenere tra le mura dello Stadio Franchi: la Fiorentina è la seconda squadra per punti raccolti in casa. Soltanto l’Inter, coi suoi 33 punti ottenuti a San Siro, ha fatto meglio della Fiorentina finora. I viola sono a 32 punti ottenuti al Franchi da quando la squadra è guidata da tecnico di Karlsruhe.



La vittoria per 1-0 contro l’Empoli ha confermato un trend che i viola hanno saputo tenere nelle loro migliori stagioni anche nel recente passato. Contro l’Empoli di Andreazzoli, grazie alla rete decisiva di Gonzalez, la Fiorentina ha trovato la decima vittoria stagionale al Franchi, sommata a 2 pareggi e 3 sconfitte: questo è un dato più che positivo se pensato anche nell’ottica della corsa all’Europa. Adesso mancano 9 “finali”, di cui 4 a Firenze, ed i viola cercheranno di fare di tutto per regale una gioia ai propri sostenitori dopo anni di bassa classifica.