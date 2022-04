Giovanni Corradini é il nuovo che avanza in casa Fiorentina. Il centrocampista classe 2002 sta disputando una stagione fantastica sotto la guida di Alberto Aquilani. Capitano e leader di una Primavera che è arrivata fino in fondo in coppa Italia e viaggia nei quartieri nobili classifica. Per il talento umbro sono 9 i gol in campionato, numeri da big che hanno suscitato l’interesse di tanti club.