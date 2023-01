Con la clamorosa frenata last minute per quanto riguarda l’approdo in viola del classe ’98 Josip Brekalo, il calciomercato invernale della Fiorentina di Rocco Commisso rischi di fermarsi al solo affare Sirigu, in arrivo nelle prossime ore nel capoluogo toscano. E ad indagare sulle strategie dei dirigenti gigliati quest’oggi c’ha pensato Il Corriere Fiorentino che al suo interno ha cercato di far luce su quali possano essere i nomi utili a migliorare la rosa a disposizione di Vincenzo Italiano.



Secondo quanto riportato dal quotidiano, riprendendo le parole di alcuni dirigenti, i nuovi acquisti di questa campagna invernale saranno i recuperi di Sottil, Nico Gonzalez e Castrovilli. Nel prossimo mese e mezzo però la Fiorentina si giocherà gran parte della stagione e per questo ha chiaramente bisogno di una mano dal mercato, e chissà se negli ultimi giorni possa davvero accadere qualcosa. Per il quotidiano il nome in cima alla lista, vista la penuria sugli esterni, resta quello di Domenico Berardi, da anni seguito ma mai convinto a lasciare Sassuolo, mentre il nome che sta uscendo negli ultimi giorni sarebbe quello di Federico Bonazzoli della Salernitana. La palla passa a duo Barone-Prade.