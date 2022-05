Al termine della sfida di ieri tra il Milan e la Fiorentina la fidanzata del terzino destro viola Lorenzo Venuti è stata vittima di un vile attacco personale sui social, fatto che non è passato inosservato. Già questa mattina il club gigliato aveva manifestato la sua vicinanza con una nota sul proprio sito ufficiale. “La Presidenza, tutta la Dirigenza, lo Staff Tecnico e tutti i compagni di Squadra della Fiorentina, esprimono la propria vicinanza ed il proprio sostegno a Lorenzo Venuti ed alla sua fidanzata per gli inqualificabili insulti ricevuti attraverso i social. La Società ribadisce che la correttezza ed il rispetto devono essere alla base di tutto, non ritiene tollerabili questo tipo di messaggi e sarà accanto al calciatore ed alla sua compagna perseguendo ogni iniziativa possibile affinché gli autori di gesti così ignobili possano essere prontamente individuati e puniti”.



Pochi minuti fa è arrivata anche la risposta diretta dello stesso Venuti che, con un lungo messaggio sulle Instagram stories, ha espresso tutto il suo rammarico per l’accaduto. Questo il suo pensiero in merito:



“Non me ne frega niente delle critiche mosse verso il calciatore, anzi sono aperto a farne tesoro per migliorare, ma quando si muovono insulti inerenti alla morte, a tumori e cancri NON CI STO. Perché forse non sapete (tu e i tuoi amici che ridevano e sghignazzavano) cosa significa combattere contro un cancro, perché forse non sapete ciò che si vede dentro i reparti di oncologia, anzi ne sono certo, NON LO SAPETE. Insulti razzisti e territoriali sono la ciliegina sulla torta che qualificano la persona che siete. Non voglio fare vittimismo di tutta questa storia, vorrei solo che prima di cominciare a scrivere da dietro una tastiera vi fermaste un momento a pensare e valutare se ne vale davvero la pena".