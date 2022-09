Nonostante il calciomercato sia terminato da ormai 3 settimane, c’è un club che ultimamente sta provando a trattare un giocatore in scadenza della Fiorentina: stiamo parlando del Milan che proprio in questi giorni avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Pietro Terracciano per discutere di un futuro trasferimento a parametro zero. I rossoneri, tenendo conto degli stretti vincoli delle liste europee, sono alla ricerca di allargare il proprio parco di giocatori italiani in rosa e tra i nomi che inseriti in questa lista dalla coppia Massara-Maldini ci sarebbe anche il numero uno gigliato.



Secondo quanto riportato da MilanNews, come già analizzato il contratto che lo lega alla Fiorentina scade il prossimo giusto e, considerando anche l’attuale la distanza tra le parti, adesso la partita è veramente aperta e tutto può cambiare. Dopo la richiesta di un aumento sostanziale del contratto, oltre circa il milione d’euro a stagione, i rapporti tra l’agente del giocatore Pastorello e la dirigenza viola sono clamorosamente incrinati e difficilmente, a meno di clamorose novità, il portiere si metterà ad un tavolo per trattare il rinnovo. Via libera quindi al Milan, pronto a prenderlo per sostituire Tatarusanu come secondo di Maignan.