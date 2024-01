Fiorentina, il Napoli punta ancora Barak. In Arabia si tratterà

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Mazzarri nel corso di questo mercato e gli occhi sono finiti su Antonin Barak in forza alla Fiorentina. Secondo quanto scrive stamani La Gazzetta dello Sport, il ceco è stato chiesto in prestito con diritto di riscatto da 6 milioni di euro. Una proposta che la Fiorentina, che preferirebbe inserire un obbligo, non ha accettato. Tuttavia, scrive la rosea, durante la permanenza delle società in Arabia per la Supercoppa si tratterà il passaggio dell'ex Verona.