Come leggiamo su La Nazione (Firenze), il Napoli di Spalletti potrebbe essere interessato ad Amrabat, in uscita dalla Fiorentina; il costo dell'operazione, proibitivo per altre squadre in corsa come il Torino, è di 17 milioni per il riscatto del giocatore. Ma non solo, perché se il rapporto dei partenopei con l'ormai portiere di riserva Meret dovesse incrinarsi, allora ecco che Dragowski diventerebbe una soluzione percorribile. Per il momento non c'è stata alcuna mossa ufficiale, ma la situazione, spiega il quotidiano, potrebbe prendere una piega improvvisa.