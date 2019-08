Che Rocco Commisso abbia portato alla Fiorentina una incredibile dose di entusiasmo, si vede anche dalla risposta del popolo viola. I tifosi fiorentini non hanno mai fatto mancare la loro passione ed il loro calore, ma questa stagione c'è un legame ancora più forte, come testimoniato dal numero di abbonamenti già sottoscritti. Si parla di 24.732 mila tessere, che è un grande risultato, sopratutto se si pensa che nei 17 anni di gestione Della Valle non si era mai arrivati a numeri simili. La campagna abbonamenti, inoltre, potrebbe ricevere una proroga ed allungarsi fino all'ultimo giorno di mercato, per dare la possibilità a tutti di sottoscrivere la tessera.