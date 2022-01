Il Corriere Fiorentino applaude all'acquisto di Piatek, che ha chiuso il mercato delle esigenze della Fiorentina in pochi giorni con Ikoné. Numero 19 per l'attaccante polacco, che Iachini, nell'estate del 2020, voleva a tutti i costi. "Un regista e un attaccante, possibilmente Torreira e Piatek". Non aveva tutti i torti, adesso ci sono entrambi ma lui non c'è più. I rapporti comunque sono rimasti ottimi, infatti il tecnico col cappellino, ora al Parma, è stato tra i primi a ricevere un messaggino da Pradè a trattativa conclusa per il pistolero.