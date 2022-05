Nella giornata di ieri il presidente del Penarol Ignacio Ruglio, intervistato sul futuro di Augustin Alvarez durante la trasmissione televisiva Teledolce, ha parlato del futuro prossimo dell’attaccante che nei mesi scorsi era stato accostato con insistenza alla Fiorentina di Vincenzo Italiano dopo la cessione di Vlahovic alla Juventus. Il presidente del club uruguaiano, ha annunciato che l’attaccante classe 2001 in estate probabilmente lascerà il sudamerica. Queste le sue parole:



“Partirà a giugno perché è quello che facciamo noi: un processo in cui i giocatori poi vanno via. La corsa è con due club italiani per la percentuale: l’altra volta abbiamo rifiutato 14 milioni di euro per l’80% e avevamo chiesto un milione in più, Non lo terremo a giugno, gli avevamo fatto una promessa e lo abbiamo trattenuto un anno in più, c’erano già molte offerte a suo tempo”,