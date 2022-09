L'edizione odierna de La Nazione, nel giorno della ripresa degli allenamenti, ha cercato di fare il punto della situazione per quanto riguarda lo stato degli infortunati in vista del prossimo impegno in campionato contro l'Atalanta. Come spiega il quotidiano fiorentino, dopo l’ultimo mese in cui Italiano ha fatto di tutto per gestire i propri giocatori, l'obiettivo adesso sarebbe quello di recuperare tutti e tornare a pieno regime per la sfida contro i bergamaschi.



Il caso più spinoso è senza dubbio quello del terzino destro Dodo che, dopo il brutto infortunio al polpaccio di qualche settimana fa, dovrà rispettare una tabella di recupero molto più lunga degli altri. Situazione diversa invece per Nikola Milenkovic: il serbo, saltate le ultime 4 partite tra campionato e coppa, è pronto a tornare disponibile per scendere in campo dal primo minuto.



E’ ancora lunga la lista degli acciaccati ma nei prossimi giorni tutti dovrebbero tornare a pieno regime. Se per i nazionali Amrabat e Nico Gonzalez, considerati comunque arruolabili dai loro ct, il rientro è veramente ad un passo, Gollini, Quarta e Sottil potranno sfruttare la loro permanenza a Firenze per smaltire i vari problemi. Insomma dalla prossima partita non ci saranno scuse.