Dusan Vlahovic è finito anche nel mirino del Real Madrid. Secondo Fiorentinanews.com, i blancos starebbero pensando ad uno dei migliori talenti di questa Serie A.



Ma il Real Madrid, come noto, non è l'unica squadra che sta seguendo l'attaccante serbo. Milan e Roma sono molto interessati al giocatore che ha realizzato 17 gol in 35 partite: la Fiorentina valuta richieste solo dai 60 milioni di euro in su.