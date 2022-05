Sulle pagine dell’edizione odierna di Tuttosport è apparsa una lunga intervista al direttore sportivo del Lecce Pantaleo Corvino. Il dirigente salentino, oltre che a commentare le potenzialità della coppia Vlahovic-Chiesa, ha parlato anche del suo periodo alla Fiorentina. Questo un estratto:



“Immagino una Serie A in cui saranno protagonisti non solo il Milan e l’Inter. Credo che ci saranno la Juve ed il Napoli, ma anche la Roma con la Lazio. Vlahovic? Dusan è stato l’ultimo mio colpo nella Fiorentina. In quella squadra c’era un attacco con Vlahovic, Muriel, Chiesa e Simenone. Ora sto pensando a chi sarà il prossimo a Lecce, la mia Firenze del sud. DUsan è ancora un 2000. La Juve a quelle condizioni ed al mercato di gennaio ha fatto un grosso affare. Come lo ha fatto la Fiorentina a cederlo a quelle condizioni contrattuali. La Juve se lo godrà per tantissimi anni. Vedrete che coppia Federico e Chiesa! Da far invidia al mondo intero. E’ una grande coppia perché Vlahovic e Chiesa hanno caratteristiche diverse e vanno a completarsi. Immagino Federico sulla fascia oppure dietro Dusan: non sarà facile per nessuno fermarli. Peraltro a livello umano il feeling tra di loro è molto forte. Se dopo la Fiorentina mi è mancato solo una squadra da scudetto? Quel treno passò quando ero alla Fiorentina ma non ci salii perchè con la famiglia Della Valle e Firenze mi sentivo felice. Non rimpiango nulla".